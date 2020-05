Bruna Marquezine diz que não quer mais fazer novelas

Famosa por suas atuações em novelas, Bruna Marquezine, 24, disse que não pretende voltar a fazer parte desse tipo de produção tão cedo. Ao responder perguntas de seguidores em live no Instagram nesta segunda (18), a atriz afirmou que deseja se concentrar agora em filmes e séries.

"Em novelas, a gente grava de segunda a sábado. Quando você está no núcleo da protagonista, você pode gravar até 40 cenas por dia. Isso significa que você vai fazer 14 horas, 15 horas de trabalho...e aí você sai, vai para a sua casa tomar seu banho, comer e vai se preparar para as 30 cenas do dia seguinte. É muito cansativo fisicamente, e pode se tornar muito cansativo emocionalmente, mentalmente", disse.

Marquezine estreou em novelas aos 7 anos como a menina Salete, que emocionou o público em "Mulheres Apaixonadas" (Globo, 2003). A trama de Manoel Carlos, aliás, será reprisada no canal Viva em agosto.

"Eu fiz muito tempo novelas. Eu tenho hoje vontade de trabalhar em obras fechadas, que você conhece o roteiro do início ao fim, eu tenho vontade agora de fazer mais cinema e séries", completou.

Ela ponderou que pode mudar de ideia no futuro. "Tenho 24 anos, não é uma decisão definitiva, mas nesse momento fazer novelas não está nos meus planos", concluiu. A atriz já participou de 11 novelas na Globo, a última foi "Deus Salve o Rei", em 2018.