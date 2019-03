Bruna Marquezine descarta volta de namoro com Neymar

A atriz Bruna Marquezine, 23, está entre as 14 artistas selecionadas pela Vogue americana como grandes destaques globais. A matéria, que compõe a edição de abril da revista, traz a brasileira ao lado de atrizes como a americana Scarlett Johansson, 34, a francesa Léa Seydoux, 33, e a indiana Deepika Padukone, 33.

"Me sinto muito feliz e honrada por ser escolhida pra representar o meu país enquanto atriz na edição de abril da Vogue no meio desse grupo lindo de mulheres extremamente talentosas do mundo inteiro!", comemorou a brasileira em sua conta no Instagram.

Na entrevista à revista americana, Marquezine falou sobre seu envolvimento com o jogador de futebol Neymar Júnior, que ela afirmou ter sido seu "primeiro namorado de verdade", e comentou a dificuldade que é ter um relacionamento acompanhado como se fosse uma novela, recordando que eles terminaram quatro vezes.

"Como alguém que está assistindo, você quer um final feliz, mas como um produtor às vezes você sabe que não está funcionando. Era como dizer às pessoas: 'Não haverá outra temporada'", concluiu a atriz descartando um retorno do casal.

Neymar também se pronunciou sobre Marquezine nesta quinta, ainda por conta da série de boatos que sucederam um suposto beijo dele com a cantora Anitta, 25, durante o Carnaval e que teria motivado sua ex a deixar as redes sociais por alguns dias. "Sou fã dela como atriz e como mulher", afirmou o atleta.

O comentário dele foi feito após Marquezine escrever um longo depoimento dizendo que "não entende quem continua atacando quem não revida", em uma referência às críticas que recebeu após sua reação no Carnaval.

"Também fico sem entender", afirmou o jogador em sua conta no Twitter. "O que tivemos não deu certo por alguns motivos e isso ninguém tem que se meter. Agora tem que respeitar, sim, quem ela é como atriz", escreveu Neymar, supostamente em resposta ao jornalista Léo Dias, que disse que Marquezine deveria repensar a carreira.

"Mas fique tranquila, Bru, só buscam falar besteira de quem tem luz e você tem demais. Carinho e respeito sempre terei e te defenderei porque eu sei quem você é", concluiu ele.