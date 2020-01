Bruna Marquezine deixa de ter contrato exclusivo com a TV Globo

A atriz Bruna Marquezine não é mais atriz exclusiva da TV Globo. Dessa forma, um dos nomes mais bem pagos da televisão brasileira deve firmar acordos na emissora para trabalhos específicos, o chamado "contrato por obra".

Em comunicado, a TV Globo informou que o novo acordo foi firmado desde meados do ano passado, depois que Bruna "manifestou a vontade de ter mais tempo para investir nos estudos – no Brasil e fora do país". O contrato não foi renovado em comum acordo entre as duas partes.

O último trabalho de Bruna na TV Globo foi na novela "Deus Salve o Rei", em 2018, quando interpretou a vilã Catarina.

A atriz já tinha dado pistas sobre a atual condição em relação à TV Globo. Em entrevista ao canal de Giovanna Ewbank no fim de 2019, Bruna desconversou quando perguntada pelo contrato, afirmando que não havia sido demitida. "Não, não fui demitida. Mas, eu não posso falar muito… Não fui demitida, isso é um fato… É que eu realmente não posso contar".