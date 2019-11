Bruna Marquezine compra mansão de R$ 3,3 milhões nos EUA, mas não vai usá-la para as férias

Bruna Marquezine (24) acaba de fazer uma compra milionária. Segundo a colunista do jornal O Dia, Fábia Oliveira, a atriz arrematou uma mansão de US$ 850 mil (cerca de R$ 3,3 milhões) nos Estados Unidos. Com nove quartos, a propriedade fica em Orlando, na Flórida. A intenção é fazer como outros famosos e alugar a residência para temporadas.

O imóvel fica próximo dos parques temáticos da Disney e da Universal, destinos frequentes de brasileiros em férias.

Bruna não é a primeira celebridade brasileira a fazer um investimento do gênero: Larissa Manoela, por exemplo, também tem imóveis para aluguel na região.