Bruna Marquezine compartilha foto de ONG cearense em protesto a óleo nas praias nordestinas

A atriz Bruna Marquezine fez post nas redes sociais em protesto ao avanço de óleo das praias nordestinas e mencionou as atividades do Instituto Verde Luz, ONG cearense.

A assessoria de imprensa do Instituto afirmou estar surpresa com a menção, já que a atriz nunca teve contato com o Verde Luz.

Menção de Bruna Marquezine a ONG cearense Reprodução / Instagram

Bruna elogiou a ação de instituições e voluntários que têm promovido a limpeza dos oceanos e salvado animais das praias. "Ao povo nordestino e a todos os voluntários, a minha eterna gratidão. O mundo está vendo que vocês estão limpando o óleo do nosso mar no braço", declarou.

Ainda na publicação, ela exigiu que os governantes ajam. "O governo e os órgãos competentes, assim como instituições especializadas, (...) precisam atuar imediatamente para conter o avanço do petróleo e tomar toda e qualquer providência para minimizar os danos causados ao nosso ecossistema, já que não é possível reverter totalmente os impactos do derramamento".