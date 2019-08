Bruna Marquezine celebra estreia no cinema: 'Projeto transformador'

Bruna Marquezine, 24, comemorou neste domingo (18) sua estreia no cinema com o filme "Vou Nadar Até Você", com lançamento previsto ainda para este ano. A publicação no Instagram da atriz revela que o longa será exibido no 47° Festival de Cinema de Gramado, que começou na última sexta-feira (16) e vai até próximo sábado (20).

Marquezine confessou que sempre sentiu uma "necessidade artística de fazer cinema" e, ao receber a proposta para o filme, decidiu que esse era "o momento certo". "Esse projeto foi transformador e por isso mesmo árduo. Me desafiou em tantos lugares: do meu próprio processo de atuação, muito intuitivo, ao desgaste físico que é rodar um filme nadando por horas, nos horários mais distintos", escreveu.

A atriz interpreta a personagem principal, Ophelia, uma jovem fotógrafa que acredita ter descoberto quem é seu pai e sai a nado de Santos rumo a Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, onde espera encontrá-lo. Antes de partir, a menina envia uma carta avisando que está a caminho.

"Tive a alegria de encontrar um diretor, uma equipe e grandes parceiros de cena que me deixaram livre pra descobrir e ser a minha Ophelia, sem limitações. E juntos criamos um universo único, delicado mas potente, lúdico mas consistente, palpável", contou Marquezine, que garantiu ter aprendido muito com a personagem.

"Ophelia mergulha, literalmente, sem querer numa jornada de autoconhecimento, e eu fiz o mesmo. Ela fez com que eu me percebesse mais forte, mas também me apresentou pontos de fragilidade internos e sentimentos que eu ainda não tinha acessado. E isso, para um ator, é um presente", completou a atriz.

O longa conta com a direção de Klaus Mitteldorf e, segundo Marquezine, "é um filme de sutilezas, de beleza estética única. É o resultado do trabalho de uma equipe com muita vontade de fazer arte".