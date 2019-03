Bruna Marquezine aposta em look dourado, luvas e tiara de flores no quinto dia de folia

Para curtir o quinto dia oficial do Carnaval de Salvador, a atriz Bruna Marquezine, 23, escolheu para esta segunda-feira (4) saia e top dourado, longas luvas na cor rosa e uma tiara de flores. A atriz tem chamado a atenção com os seus looks de Carnaval.

Na noite de domingo (3), ela surpreendeu ao aparecer com uma peruca loira e maiô em tom rosa neon. Já no sábado (2), Bruna optou por shorts curto e top, ambos na cor preta, além de um rabo de cavalo no estilo Ariana Grande. "A própria Ariana Grande da Furacão 2000", afirmou em seu Instagram.

O top e o shorts eram da marca John John. No pé, Bruna ainda optou por uma meia neon da paulistana Surreal. Para arrematar o visual, ela usou óculos fumê em formato de coração da grife francesa Yves Saint Laurent, totalizando um investimento de, no mínimo, R$ 2.518.

Na sexta (1º), para curtir o bloco de Anitta, a atriz usou um macaquinho decotado e com transparência da marca australiana I Am Gia, muito usada pela modelo Bella Hadid; além de uma pochete com cristais da grife italiana Miu Miu e óculos do tipo 'ski' da Balenciaga.

Para repetir esta produção total black da atriz, é preciso desembolsar ao menos R$ 13.022.