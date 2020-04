Bruna Marquezine aceita convite para ser comentarista oficial do BBB20

A atriz Bruna Marquezine foi convidada para ser comentarista da 20° edição do Big Brother Brasil. A artista recebeu o convite para falar do programa em seu perfil no Instagram e no Twitter. "Estou tão envolvida, tão viciada nessa edição que fui chamada para ser comentarista oficial do BBB20", contou.

Bruna ficou conhecida por compartilhar imagens do reality em suas redes sociais e por realizar mutirões depois que sua amiga e também participante do programa, Manu Gavassi, foi para o paredão. As duas se conhecem desde que atuaram juntas na novela "Em Família", de 2014.

O convite para ser comentarista foi realizado três dias depois que a atriz brincou que "cancelaria" a amizade com seus amigos que decidissem participar de qualquer reality show. "Venho por meio deste comunicar aos meus amigos que se decidirem no futuro participar de qualquer reality show a amizade será automaticamente cancelada. Não passo por isso de novo nem com cachê", escreveu.