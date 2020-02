Bruna Linzmeyer diz que se masturba desde criança por questão de autoconhecimento

A atriz Bruna Linzmeyer, 27, revelou que sempre se masturbou, desde criança, e que tem esse hábito até hoje.

Durante participação no Saia Justa Verão (GNT) desta quarta-feira (5), conversou sobre autoconhecimento e sexualidade. "Sempre me masturbei desde criança e me masturbo até hoje. Tenho muitas memórias de ficar roçando nas coisas quando criança", disse.

A essa altura, o papo abordava a vagina, seus diferentes formatos e odores.

"Eu sempre fui muito livre. Sempre tive um acesso ao meu corpo muito validado e respeitado por mim e pela minha família", disse Bruna, que é assumidamente lésbica.

Em outro trecho, explicou que só conseguiu conhecer melhor seu corpo e seus prazeres quando começou a ter relações com outras mulheres. "Conheci melhor a minha vagina quando tive contato com outras. O encontro com outras vaginas também é uma possibilidade de pensar na minha própria."