Bruna Linzmeyer assume namoro com DJ e passa quarentena com ela em sua casa no Rio

Bruna Linzmeyer, 27, está de namorada nova. A atriz, que terminou o relacionamento de três anos com a Priscila Fiszman, em outubro do ano passado, está namorando agora com a DJ Marta Lopes, conhecida como Marta Supernova. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (9) pela assessoria da artista.

A atriz já havia dito à revista Marie Claire, na quarta (8), que está passando a quarentena provocada pelo novo coronavírus em sua casa, no Rio de Janeiro, com a namorada. Ela não tinha revelado quem era a namorada na ocasião, mas as duas já tinham sido flagradas se beijando antes.

"A gente fala que já estava com intimidade para poder viver essa hiperintimidade que é uma quarentena juntas, mas é recente", disse ela na publicação, revelando também que as duas têm se dividido nos serviços de casa: "Fazemos de tudo um pouco, limpamos a casa, lavamos a roupa. Gosto de passar roupa de cama".

No fim do ano passado, quando anunciou o término do namoro com Priscila, Bruna postou uma mensagem para a ex destacando o carinho que ainda tinha por ela: "Estamos juntas sempre, seja qual encaixe e jeito que vier. Que lindo que a gente se tem nessa vida. Toda minha alegria e amor."

Em dezembro de 2019, Bruna ganhou o Prêmio Félix de personalidade do ano na 21ª edição do Festival do Rio. "Não seria possível estar aqui sem que muitas estivessem antes de mim. É muito trabalho não baixar a cabeça para a normatividade que é dada a todos nós. Isso demanda tempo, esforço, coragem", afirmou.