Bruna Hamú entra em 'A Dona do Pedaço' como aliada de Maria da Paz: 'Estou mega-ansiosa'

Longe das novelas há mais de dois anos, Bruna Hamú, 29, retornará à TV nas próximas semanas e no horário nobre. A atriz entrará para o elenco de "A Dona do Pedaço" (Globo) com a expectativa de se tornar aliada da protagonista Maria da Paz (Juliana Paes), além de mexer com o coração de Rock (Caio Castro).

A personagem Joana deverá aparecer no centésimo capítulo, que vai ao ar em 12 de setembro. A partir de um assalto, ela e Maria da Paz vão se conectar e acabarão se encontrando outras vezes. "Joana é uma menina boazinha. Acredito que o público vai torcer por ela. Ela é o oposto da Josiane [Agatha Moreira]", disse a atriz ao Gshow.

Hamú está afastada da televisão desde o término da novela "A Lei do Amor" (2016-2017), quando deixou a trama ainda no meio por conta de sua gravidez. Com o pequeno Júlio já com dois anos, ela diz que estava com saudade da rotina antiga: "Só não esperava um convite para 'A Dona do Pedaço'. Foi muito melhor do que eu esperava".

A atriz é mais um reforço que a novela das 21h da Globo recebe. Primeiro foi Felipe Tito, 32, que deu vida ao treinador de boxe Abdias, depois Duda Nagle, 36, que faz o lutador Paixão.

Nesta quarta (28), Paolla Oliveira, 37, também anunciou novidades sobre sua personagem, Vivi, durante participação no programa Mais Você, de Ana Maria Braga. "Vivi ainda vai passar por outra parecida com essa aí. Tem mais casamento!", disse ela, se recordando o "não" que sua personagem recebeu no altar.