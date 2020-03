Bruna Griphao nega ter beijado Thiaguinho e diz que cantor é quase um pai para ela

A atriz Bruna Griphao, 20, usou as suas redes sociais nesta terça-feira (3) para negar o suposto affair com o cantor Thiaguinho, 36, durante um camarote no Carnaval da Sapucaí, Rio de Janeiro. A notícia que os dois teriam se beijado foi publicada na coluna do Leo Dias, no jornal O Dia.

"Eu tô chocada. Toda hora uma nova. Eu respeito muito o trabalho dos jornalista, inclusive o do Leo, mas isso é absurdo. Costumo ignorar essas notícias mas dessa vez foi muito pesada porque eu conheço o Thiago há anos", escreveu a atriz, indignada.

Griphao completou dizendo que Thiaguinho é quase um pai para ela. "Espero que a coluna se retrate. Essa mentira é absurda. Apurem mais as notícias antes de saírem espalhando. Falta de respeito."

Segundo publicação do jornalista, a informação foi dada por "amigos da coluna", que também estavam no Nosso Camarote, local aonde teria acontecido o beijo entre o cantor e atriz.

Post da atriz no Instagram Reprodução / Instagram

Ao contrário de Bruna Griphao, Thiaguinho não se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais. Procurado pelo F5, o cantor ainda não respondeu à solicitação até o momento desta publicação.

Solteiro desde outubro do ano passado, quando anunciou o término do relacionamento de oito anos com a atriz Fernanda Souza, Thiaguinho surpreendeu recentemente ao aparecer com uma aliança na mão esquerda em uma foto. O detalhe chamou a atenção dos fãs, que levantaram suspeitas sobre uma possível reconciliação dele com sua ex-mulher.

Na época da separação, Thiaguinho e Fernanda escreveram que a relação de amor se transformou em amizade.