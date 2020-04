Britney Spears grava vídeo dançando música do ex-namorado Justin Timberlake

Britney Spears, 38, está na lista de celebridades que estão procurando entreter os internautas nas redes sociais durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.

Dessa vez a cantora decidiu gravar um vídeo dançando a música do seu ex-namorado, o cantor, Justin Timberlake. Ao som de "Filthy", Spears se mostrou descontraída ao falar sobre o seu antigo parceiro, com quem se relacionou por quatro anos.

"Esta é a minha versão de Snapchat ou TikTok ou qualquer coisa legal que você deva fazer hoje em dia. Como vocês podem ver, eu realmente não estou dançando, estou muito entediada. PS: Eu sei que tivemos um dos maiores rompimentos do mundo há 20 anos. Mas o homem é um gênio. Você sabe que é bom", escreveu na publicação.

A diva pop agradou muitos internautas e fãs com a atitude. "A paz foi celada", escreveu com bom humor o jornalista Hugo Gloss. "Agora queremos uma parceria dos dois", sugeriu um seguidor da cantora.

Spears e Timberlake namoraram por quatro anos depois de se conhecerem quando pequenos no programa do Disney Channel, The Mickey Mouse Club. Eles terminaram em 2002, na mesma época em que o cantor escreveu "Cry Me a River", canção dedicada à ex-namorada.

"Eu fui desprezado. Fiquei irritado. Os sentimentos foram tão intensos que eu tive que escrever sobre isso", explicou Justin em seu livro "Hindsight: And All The Things I Can't See in Front of Me".

O relacionamento dos cantores é conhecido como um marco no mundo pop no início dos anos 2000.