Britney Spears diz que incendiou academia sem querer e que emagreceu de saudade

A cantora Britney Spears, 38, contou em suas redes sociais que provocou um incêndio sem querer em sua academia de casa onde costuma treinar e manter a forma. Segundo ela, duas velas foram as responsáveis pelo estrago que ocorreu seis meses atrás.

"Eu tinha acendido duas velas e, bom, uma coisa levou a outra e eu a incendiei", confessou ela para os mais de 24 milhões de seguidores que tem no Instagram.

Na legenda do vídeo deu mais detalhes do incidente. "Eu abri a porta da academia e as chamas fizeram 'BOOM'. Pela graça de Deus, o alarme tocou depois disso e ninguém ficou ferido", contou.

Agora na academia só existe um espelho de parede e duas máquinas de exercícios. "Mas poderia ter sido muito pior, então estou grata."

A curiosidade é que esta é a segunda vez que Britney provoca um incêndio com velas. No ano de 2002, a intérprete de músicas como "Toxic" e "Oops, I Did It Again" acidentalmente incendiou parte de um apartamento em Nova York. Ela deixou uma vela acesa na frente de uma abertura de ventilação e o Corpo de Bombeiros foi chamado.

Quarentena de saudade

Mas nesse momento de isolamento social, Britney não apenas malha, ela também emagrece. Segundo a artista, ela tem perdido peso, e o motivo é justamente a falta de contato com quem ama.

"Estou em quarentena desde que voltei da Louisiana semanas atrás. Então basicamente eu não vi meu namorado no que parece uma vida inteira. Na verdade, eu perdi peso por sentir falta dele. Agora nenhuma das minhas calças ou shorts se encaixam", contou Spears que namora Sam Asghari, 26. Eles se conheceram durante a gravação de um clipe.