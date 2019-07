Brasil Latin Open abre inscrições para a sexta edição do campeonato de dança

A sexta edição do Brasil Latin Open, campeonato de dança a dois, acontecerá de 22 a 24 de novembro, em São Paulo, no Golden House Salão de Festa. Para participar, os dançarinos precisam atuar nas categorias de Salsa, Bachata, Zouk, Sertanejo, Samba de Gafieira, Solista de Salsa Feminino, Solista de Salsa Masculino e ProAm, quando a dupla é formada por um profissional e um amador, podendo dançar qualquer um dos ritmos citados acima. A novidade para 2019 é a entrada da categoria Forró.

Os interessados devem verificar o regulamento com todas as informações sobre cronograma, regras, valores e ficha de inscrição no site do evento ou solicitar pelo e-mail: contato@brasillatinopen.com.

As inscrições se encerram no dia 10 de novembro de 2019 e são para bailarinos de todo o Brasil. A idade mínima para participar é 14 anos e os menores de 18 anos precisam da autorização de um responsável.

O Brasil Latin Open é organizado pelo casal brasileiro Octacampeão Mundial de Salsa, Carine Morais e Rafael Barros. O campeonato tem por objetivo promover as danças de salão como expressão artística, por meio de danças latinas e contribuir para o desenvolvimento nacional desta arte.

Informações e inscrições: www.brasillatinopen.com