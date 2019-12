Depois de marcar presença na festa de 50 anos de Jennifer Aniston, o ator Brad Pitt, 55, mais uma vez, foi prestigiar a sua ex-mulher, agora, numa festa de Natal com muitos convidados.



De acordo com o site E! News, Pitt foi o primeiro a chegar e um dos últimos a sair da festa, o que mostra que ambos, apesar de não estarem mais juntos, continuam bons amigos.



Segundo uma fonte ouvida pelo site, pelo menos 50 convidados compareceram. Além de Aniston, Gwyneth Paltrow, uma outra ex de Pitt, também esteve presente na festa com o atual marido dela, Brad Falchuk.



Outras celebridades que compareceram à festa foram Tom Hanks e Rita Wilson, Lisa Kudrow e Michael Stern, Kate Hudson e Danny Fujikawa e Reese Witherspoon.



Brad Pitt e Jennifer Aniston se encontrarão mais uma vez nas próximas semanas para os prêmios no Globo de Ouro de 2020 e o SAG Awards de 2020, nos quais ambos foram nomeados.



Pitt se divorciou de Angelina Jolie e agora ambos são considerados 'solteiros'. Um juiz determinou em abril de 2019 que os atores pudessem voltar a ser legalmente solteiros antes de finalizar o acordo de divórcio, de acordo com documentos judiciais arquivados.