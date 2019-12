Botija de tamarindo: uma opção de sobremesa regional para as festas de fim de ano; confira receita

O bolo denominado 'Botija de tamarindo' é a primeira receita de sobremesas e lanchinhos produzidos com ingredientes genuinamente regionais. São opções de petiscos que podem incrementar o menu para as festas de fim de ano.

Para os mais detalhistas que, ao invés de comprar tudo pronto, gostam de preparar os alimentos, vale a pena conferir as receitas produzidas por alunos dos cursos de Cozinha Básica, Confeitaria e Panificação da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.

As guloseimas apresentadas pelos estudantes, sob a orientação de profissionais qualificados, podem ser conferidas a partir deste sábado(14) até o próximo (21), no site do Diário do Nordeste.

A primeira sugestão de receita é a Botija de Tamarindo, uma sobremesa de dar água na boca, literalmente. Anota aí os ingredientes e modo de preparo.

Botija de Tamarindo

Ingredientes

2 unidades de ovo

120g de óleo de soja

240g de leite integral

240g de açúcar refinado

210g de farinha de trigo sem fermento

5g de fermento químico em pó

3g de bicarbonato de sódio

1g de sal

140g de polpa de tamarindo

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 170ºC. Unte a forma e polvilhe com farinha de trigo. Penere em um recipiente a farinha de trigo, o açúcar, o sal, o fermento e o bicarbonato, misture tudo e reserve. Em seguida quebre os ovos em um outro recipiente e mexa bem sem bater. Junte o óleo e o tamarindo. Adicione a mistura dos secos. Junte bem com um fouet para homogeneizar. Coloque a massa na forma preparada e leve ao forno por cerca de 35 a 45 minutos até dourar. Para verificar o assamento do bolo, enfie um palito no meio do bolo, se ao retir o palito sair limpo, o bolo estará pronto. Retire do forno e deixe esfriar para depois desenformar.

Ingredientes do brigadeiro

200g de queijo coalho

120g de creme de leite

395g de leite condensado

30g de margarina

Modo de preparo

Em um recipiente rale o queijo, depois junte ao creme de leite e processe no liquidificador até ficar pastoso. Em uma panela, coloque o leite condensado com a margarina e mexa até chegar ao ponto de recheio. Acrescente o creme de queijo e mexa novamente até atingir o ponto de recheio.

Ingredientes da geleia

70g de açúcar cristal

140g de polpa de tamarindo

200g de creme de leite

30g de glucose

Modo de preparo

Leve os ingredientes ao fogo, deixe ferver e regule a chama na menor potência. Deixe atingir até 104°C e retire do fogo.

Montagem

Intercale as camadas de bolo com recheio de brigadeiro antes de decorar com a geleia.