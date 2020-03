Boninho diz que próximo paredão não terá plateia por conta de coronavírus

O diretor do Big Brother Brasil, Boninho, afirmou que o próximo paredão da edição não terá plateia para evitar o risco de contágio do novo coronavírus (covid-19). Até o momento, o Brasil possui 52 pacientes infectados confirmados e 907 casos suspeitos, segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde.

Boninho comentou assunto durante a madrugada desta quinta-feira (12), após uma internauta questionar como ela poderia participar da plateia. "Com essa m**** de covid-19, vamos fazer sem", respondeu.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou na última quarta-feira (11) a pandemia do Covid-19. No entanto, o Ministro da Saúde do Brasil que a declaração da OMS, na prática, não muda a situação do país.