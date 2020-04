Boninho confirma aparição de Dua Lipa na final do Big Brother Brasil 20

Após agitar diversas festas do BBB 20 com suas músicas, Dua Lipa é presença confirmada na final do reality show. A participação da cantora foi revelada por Boninho, na madrugada desta quarta-feira (22), ao responder comentários de fãs no Instagram.

"Poe a Dua Lipa pra gravar umas músicas pra final do programa", escreveu a fã na aba de comentários de uma publicação. E Boninho respondeu: "Ela vai aparecer".

A presença da Dua no programa já estava em especulação há alguns dias. Em seu perfil no Twitter, a artista compartilhou um vídeo em que os brothers aparecem dançando ao som de "Don't Start Now", uma das faixas do novo álbum "Future Nostalgia".

A final do BBB 20 acontece na próxima segunda-feira 27, quatro dias depois do previsto. O programa foi estendido após avaliação da Globo. “A equipe do concentra seus esforços, neste momento de tantas notícias preocupantes, para levar diversão e alegria aos brasileiros”, informou a emissora.