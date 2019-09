Bon Jovi beija fã na boca e dá 'tapinha' no Rock in Rio 2019

Jon Bon Jovi beijou mais uma fã durante uma apresentação no Rock in Rio. O cantor deu um "selinho" em uma brasileira no Palco Mundo e ainda deu um "tapinha". Na balada “Bed of roses”, duas garotas subiram no palco do evento. A primeira dançou com o ídolo, enquanto a segunda ganhou o beijo. Não é a primeira vez que o cantor troca afetos com um fã no festival. Em 2017, ele fez o mesmo.

A banda esteve no Rock in Rio de 2013 em 2017. A imprensa não deixou as falhas da voz do cantor. Aos 57 anos, Bon Jovi contou com ajuda da plateia e da banda para realizar o show.

Um dos momentos de surpresa para os fãs foi durante a canção "Always". A música não estava no setlist divulgado.



Veja momento do beijo: