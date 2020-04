Bolsonaro e BBB: Imitações de Marcelo Adnet bombam na web

Durante o período de quarentena devido à pandemia de Covid-19, Marcelo Adnet tem aproveitado as redes sociais para entreter seu público. Com sucesso, o comediante utiliza principalmente o Twitter para divulgar paródias e imitações de tom ácido. Nos últimos dias, seus alvos foram famosos, políticos e participantes do BBB 20.

Dentre os brothers, a imitação preferida de Adnet é a de Ivy, já que a participante é inimiga direta de Babu, para quem o comediante declarou apoio. Nos vídeos, ele brinca com a obsessão de Ivy votar em Babu.

Durante a saída de Marcela, nesta terça-feira (7), ele aproveitou para brincar com o par romântico da médica na casa, Daniel.

A crise política decorrente da pandemia do novo coronavírus também se transformou em piada nos vídeos de Marcelo Adnet. Imitando Caetano Veloso, ele ironizou a possível demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde.

Em seguida, Adnet imitou o próprio Bolsonaro. No vídeo, ele repercute a frase do ministro sobre ter relido o Mito da Caverna, no qual Platão fala sobre homens que, presos em uma caverna, creem que suas sombras são a realidade.