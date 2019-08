Bolsonaro critica produção de cinema cearense e diz: "conseguimos abortar essa missão"

Em transmissão nas redes sociais, na quinta-feira, 15, o presidente Bolsonaro disse que "já tinha degolado todo mundo" na Ancine, se os diretores não tivessem mandato.

Na live, Bolsonaro apresentou uma lista de filmes que, segundo ele, seriam financiados com autorização da agência. As obras abordavam assuntos do universo LGBT e de minorias, incluindo a produção cearense "Transversais", da produtora Deberton Filmes.

“Um filme chama ‘Transversais’. Olha o tema: ‘Sonhos e realizações de cinco pessoas transgêneros que moram no Ceará. Conseguimos abortar essa missão", disse o presidente.

A produção é um desdobramento do curta-metragem “Aqueles Dois”, dirigido por Émerson Maranhão e produzido por Allan Deberton.

“Transversais” é uma série para TV em cinco episódios, que está oficialmente na etapa final do edital Prodav 08 – TVs Públicas 2018, realizado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e concorre na categoria “Diversidade de Gênero”, criada para contemplar projetos de séries que abordem o tema.

"Qualquer filme entra na fila", diz ministro

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse nesta sexta-feira, 16, que o governo está trabalhando para a eleição de membros do Conselho Superior de Cinema. O órgão foi transferido em julho para a Casa Civil após o presidente Jair Bolsonaro (PSL) criticar o financiamento de filmes como "Bruna Surfistinha".

Terra disse que está avaliando critérios para que filmes bancados pelo Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine tenham bilheterias maiores.

"Mais da metade dos filmes brasileiros não têm mil pessoas assistindo. Todos com investimento de três, quatro, cinco milhões", comentou Terra.

O ministro declarou que, hoje, "qualquer filme entra na fila, é aprovado e recebe o dinheiro".

(Com informações da agência Estadão Conteúdo)