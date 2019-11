Bob Wolfenson volta ao Museu da Fotografia Fortaleza para palestra gratuita

Referência nacional como retratista, Bob Wolfenson retorna à Fortaleza neste sábado (30) para palestra no Museu da Fotografia Fortaleza. O fotógrafo reencontra o público da capital cearense para falar sobre as obras expostas na exposição "Retratos", na qual reúne fotografias de personalidades da cultura, do esporte, da política e da moda.

Ao longo de quase 50 anos de carreira, Bob Wolfenson transita entre a arte e a publicidade. A exposição, preparada em 2018 e exposta no MFF desde outubro, tem curadoria de Rodrigo Villela e Fábio Furtado.

"Retratos" é uma mostra que compreende diferentes núcleos com fotos produzidas para editoriais ou por iniciativa do fotógrafo. Entre os retratados, nomes como Fernanda Montenegro, Hélio Oiticica, Caetano Veloso, Taís Araújo, Marília Gabriela, Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Anitta, Ludmilla, Laerte, Zé Celso, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Paulo Maluf, Luiza Erundina, Eduardo Suplicy, Pelé, Ronaldo e muitos outros.

São mais de 150 retratos, vários deles inéditos. Para a escolha das imagens integrantes, os curadores adotaram alguns critérios. Além de retratos emblemáticos e fotografias realizadas em momentos importantes para o país, também está sendo exibido seu trabalho de "paparazzo" de figuras encontradas por acaso, como Charles Chaplin, Sophia Loren e Yoko Ono.

Serviço

Palestra com Bob Wolfenson

Sábado (30), às 14h30, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota).

Inscrições gratuitas pelo site sympla.com.br

Mais informações: (85) 3017.3661