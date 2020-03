Bob Dylan cancela shows no Japão e Cher desiste de turnê nos EUA por conta do coronavírus

Os próximos shows do cantor Bob Dylan no Japão foram cancelados devido ao surto do novo coronavírus, segundo informou a organização da turnê nesta sexta-feira (13).

O cantor faria 15 apresentações em Tóquio e Osaka no mês de abril. "Sentimos muito por cancelar os shows, mas, por questões de segurança e saúde pública, não temos outra alternativa", diz a nota.

A cantora Cher também precisou cancelar alguns de seus shows. Pelo Twitter, ela afirmou que a etapa norte-americana da turnê "Here We Go Again Tour" foi cancelada. "Hoje eu assisti ao noticiário e me preocupei com vocês e com sua saúde. Eu não podia, em sã consciência, cantar", afirmou.

"Eu sinto muito, mas sua saúde é primordial. Eu não me senti assustada. Entre a equipe, paramos de nos beijar e abraçar, mas no palco estamos cara a cara. Mas hoje eu tive que ouvir minha intuição. Shows são muito divertidos, mas nada vale a sua saúde. Amo todos vocês, mas nesta manhã pareceu que não era seguro".