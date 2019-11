Blue Ivy, filha de Beyoncé, ganha seu primeiro prêmio como compositora aos sete anos

Blue Ivy, filha de Beyonce e Jay-Z, já tem um currículo invejável aos sete anos. No último domingo (17), ela recebeu o BET Soul Train Awards pela composição da música "Brown Skin Girl".

A filha primogênita do casal abre e encerra a canção com sua voz, e também fez parte do grupo de compositores, ao lado de seus pais e outros parceiros. A faixa começa com os versos: "Menina negra, sua pele é como pérolas/ A melhor coisa do mundo todo/ Eu nunca trocaria você por mais ninguém".

"Brown Skin Girl" é interpretada por Beyoncé, SAINt JHN & Wizkid e tem a participação especial de Blue Ivy e faz parte do álbum "The Lion King: The Gift", feito por Beyoncé em homenagem ao live action de "O Rei Leão".

Beyoncé disse que o álbum de 27 faixas, que ela mesma concebeu e produziu, é "uma carta de amor à África". O disco contou com a participação de muitos artistas africanos e com a colaboração de uma longa lista de estrelas, entre elas seu marido, Jay-Z, Kendrick Lamar, seu companheiro de elenco Donald Glover, Pharrell Williams.

Essa não é a primeira conquista da Ivy com essa música. Ela também chegou à 76ª posição na lista dos mais ouvidos "Billboard Hot 100". Apesar de muito jovem, Blue Ivy também já participou do clipe de Spirit, gravado ao lado da mãe, canção que faz parte da trilha oficial de "O Rei Leão".

Lupita Nyong'o publicou em sua conta do Instagram agradecendo Beyoncé pela canção. Ela celebrou na rede: "Thank you Beyoncé for this Gift!!" (Obrigada, Beyoncé, por esse presente!!). A modelo Naomi Campbell também se pronunciou sobre a música em seus Stories na rede social, ao mostrar estar escutando a faixa. Ambas são citadas na letra de "Brown Skin Girl".