Blue Ivy, aos sete anos, entra para lista dos mais ouvidos da Billboard Hot 100

Aos sete anos de idade, Blue Ivy Carter já conquistou um grande feito no mundo da música. A primogênita de Beyoncé e Jay-Z apareceu pela primeira vez na concorrida lista dos mais ouvidos "Billboard Hot 100".

Na 76ª posição, a música "Brown Skin Girl" é interpretada por Beyoncé, SAINt JHN & Wizkid e tem a participação especial de Blue Ivy. A menina canta os primeiros versos: "Garota de pele marrom/Sua pele é como pérolas/A melhor coisa do mundo/Eu nunca negociei você com ninguém", em tradução livre.

A participação de Blue Ivy não termina no vocal: ela é creditada também na composição da música. A faixa é parte do novo álbum de Beyoncé, "The Lion King: The Gift" (O rei leão: o presente), que a artista considera como "uma carta de amor à África".

Apesar de muito jovem, Blue Ivy também já participou do clipe de Spirit, gravado ao lado da mãe. A música faz parte da trilha sonora do live-action do filme " O Rei Leão", em que a cantora interpretou a leoa Nala.

Lupita Nyong'o publicou em sua conta do Instagram agradecendo Beyoncé pela canção. Ela celebrou na rede: "Thank you Beyoncé for this Gift!!" (Obrigada, Beyoncé, por esse presente!!). A modelo Naomi Campbell também se pronunciou sobre a música em seus Stories na rede social, ao mostrar estar escutando a faixa. Ambas são citadas na letra de "Brown Skin Girl".