"Aqui choveu e relampagou" e "Aqui tá chovendo e repanguelejando". Os áudios de duas crianças conversando sobre uma forte chuva tomou as redes sociais no últimos mês. Os garotos ainda não foram identificados, as frases estão na música "Tá repanguelejando" do Bloco do Prazer. Entre shows, participações especiais, e lançamento de música, o Bloco chega ao carnaval com seis apresentações em Fortaleza. A programação começa na sexta (1º), na primeira noite de shows no Aterro da Praia de Iracema. Lidia Maria dividirá o palco com o grupo GhettoRoots em duas músicas.

A banda mistura reggae com rap, e com eles, Lidia apresentará versões de composições de Gilberto Gil. O show está marcado para às 17 horas. Na segunda-feira, ela volta ao Aterro para mais uma participação, dessa vez no show da cantora Mel Mattos. Ambas dividirão a música "Bloco do Prazer". A apresentação é a segunda da noite e começa às 18h30.



Escute o áudios das crianças:



Já nos dias 02 e 03 de março, a artista segue com o bloco nos festejos do restaurante Culinária da Van, onde o grupo se apresenta desde 2017. A festa inicia às 15 horas. Sem sair do Benfica, nos dias 04 e 05, o Bloco do Prazer sobe ao palco da Praça da Gentilândia a partir do meio dia prometendo agitar o público com o lançamento da música da música "Tá repanguelejando".

Inspirada em um áudio que viralizou no WhatsApp, a letra bem humorada cita bairros famosos de Fortaleza como Barra do Ceará, Zé Walter e Benfica. Quem assistir ao show do Bloco do Prazer na praia da Gentilândia vai dançar também ao som de frevo, axé, samba, forró e marchinha.

Letra da música "Tá repanguelejando":

Acordei em Fortaleza sem um pingo de sol

Desci a praia da Barra enrolada num lençol



E o povo metido a besta que mora na beira mar

Tava tudo alagado, ninguém sabia nadar

Os meninos do Zé Walter sem medo de se molhar

Com os “maluco” do Benfica começaram a gritar

Tá repanguelejando

Tá repanguelejando

Tá repanguelejando

Deixa repanguelejar