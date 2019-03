Bloco de Ludmilla encerra antes do previsto após série de confusões no Rio

O bloco Fervo da Lud, comandado pela cantora Ludmilla, teve encerramento decretado antes do horário previsto por conta de uma série de confusões. Reunindo quase 1 milhão de pessoas pelas ruas do Rio de Janeiro, de acordo com informações da Polícia local, brigas aconteceram no meio do bloco e bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas.

Ainda de acordo com informações do jornal Extra, uma pessoa foi presa após agredir um policial durante a folia. Com 20 minutos parado e mais uma confusão, o pedido foi para que o bloco fosse encerrado.

Antes que o tumulto começasse, Ludmilla entoou sucessos como "Danada sou eu" e "Te ensinei certin", além de animar o público durante cerca de duas horas com clássicos do funk, axé e pagode.