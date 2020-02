Bloco Chão da Praça não fará apresentação nesta quinta-feira (20) no Dragão do Mar

O Bloco Chão da Praça, que aconteceria no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, não fará apresentação nesta quinta-feira (20). Em nota, a assessoria informou que o motivo teria sido problemas infraestruturais causados pelas fortes chuvas.

Leia na íntegra o comunicado enviado à imprensa:

"O Centro Dragão do Mar informa que, em virtude das fortes chuvas de ontem (19), problemas infraestruturais inviabilizaram a realização do Bloco Chão da Praça nesta quinta-feira (20). A equipe do centro de arte e cultura está trabalhando para realizar o nosso tradicional Baile à Fantasia, do jeito que o nosso público merece. Contamos com a compreensão de todos".

Ainda não há informações oficiais sobre a nova data.