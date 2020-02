Biscoito e rapadura são motivos de briga no BBB 20

No BBB20, o conflito por comida continuou na tarde deste domingo (16). Com escassez de alimentos, Bianca, Manu e Flayslane adotaram uma forma de "racionar" e dividir os alimentos igualmente. Babu ficou irritado ao ver o trio contando as bolachas do pacote. Ele tentou explicar seu ponto de vista mas acabou gerando uma discussão.

"Voces contaram os biscoitos? Ah gente, isso é feio demais... ficar contando comida", afirmou o brother. Manu não gostou e retrucou: "Não, feio é dar zero estalecas, isso é bem feio", se referindo a decisão de Lucas de não colaborar com as compras da semana.

Manu e Bianca argumentaram, dizendo que a ideia era justa. Mas Babu continuou não concordando. "Eu tenho olhos, eu não concordo. Isso é segregar, contar, isso é mesquinharia", disparou. E completou: "Eu tenho 130 quilos, a Manu tem 50. Temos necessidades diferentes".

Quando as sisters estavam na sala, Babu chamou Bianca e Flayslane para reclamar que ficou sem rapadura. “Lembra que eu reclamei dessa coisa de ficar contando comida, que eu achei mesquinharia e injusto? Por exemplo, nós tínhamos pouca rapadura. Eu chupei duas balinhas. Eu queria comer uma agora e não tinha. A gente contou rapadura?”, seguiu questionando o ator.

As duas sisters não se calaram diante do comportamento. “Não, é que às vezes a gente esquece alguma coisa. Você entende o que estou falando do que é mesquinho? Você vai me entender? Você está me enxergando? Não foi ruim isso acontecer com a rapadura? Por isso a gente contou o biscoito”, respondeu Bianca.

Babu rebateu: “Como a gente controla o biscoito e a rapadura não? Mas aí, eu fui lá e comi o marmelo. Então não é justiça, gente? Justo é justo”. E ainda explicou que enxergou na ação uma forma de retaliação contra Lucas e não uma forma de controlar a comida para que houvesse igualdade.

Após encerrada a briga, Babu encontrou o doce de rapadura, que estava guardado dentro de um pote. Assumindo o erro, ele voltou a conversar com Flayslane. "Eu fui um idiota. Mas foi bom que eu xinguei o que tinha que xingar", afirmou.