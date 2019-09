Billie Eilish vem ao Brasil para shows no Rio e em São Paulo em junho, diz colunista

Ao que tudo indica, uma das maiores revelações do cenário musical mundial está prestes a pisar no Brasil pela primeira vez. A cantora Billie Eilish, 17, deve vir ao país para fazer shows solos em São Paulo e no Rio de Janeiro.

De acordo com informações publicadas pelo jornalista Ancelmo Gois, do O Globo, a dona de "bad guy" assinou contrato com a produtora Live Nation e acertou shows solos no Brasil em junho do ano que vem. Além disso, ela é cotada como um dos principais nomes para integrar o line up da edição 2020 do Lollapalooza Brasil.

Recentemente, a cantora chegou ao topo das paradas musicais da Billboard nos Estados Unidos com a faixa "bad guy", desbancando as 19 semanas consecutivas em que Lil' Nas X ficou com "Old Town Road". Eilish lançou seu primeiro álbum chamado "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" em março deste ano e todas as doze faixas dele chegaram a Billboard 200.

No mês passado, Billie desabafou em suas redes sociais depois de uma revista alemã estampar sua capa com uma imagem da cantora em que ela aparece careca e sem roupa. "Que m... é essa? Eu nunca fui procurada pela revista sobre essa capa. Eu não sabia o que estava acontecendo, nem ninguém da minha equipe. Essa não é uma foto real minha, eu não participei do processo criativo", comentou Billie, na postagem oficial da revista no Instagram.