Billie Eilish confirma dois shows no Brasil em 2020

Billie Eilish trará a sua turnê mundial para o Brasil em 2020. Os dois shows da WHERE DO WE GO? WORLD TOUR passarão por São Paulo, no dia 30 de maio, no Allianz Parque, e pelo Rio de Janeiro, no dia 31 de maio, na Jeunesse Arena. Os ingressos gerais estarão à venda a partir de 4 de outubro, às 10h na internet e às 12h nas bilheterias oficiais.

O cadastro para pré-venda estará disponível na plataforma da Ticketmaster até 30 de setembro às 23h59. Os fãs registrados receberão um código para à compra de ingressos antes do público geral, em 3 de outubro, das 10h às 22h. O preços vão de R$ 160 a R$ 680.

A cantora está em ascensão desde o lançamento do seu primeiro álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, em março de 2019. A faixa "Bad Guy" chegou a ultrapassar o hit "Old Town Road" de Lil Nas X, que ficou no top da parada Billboard Hot 100 por 19 semanas.