Bienal fora da Bienal: confira destaques da programação que acontece para além do Centro de Eventos

Com o tema “As cidades e os livros”, a XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará emerge de reflexões sobre a maneira que a leitura atravessa nossa existência na cidade. Para além do espaço geográfico, essa cidade referenciada trata muito mais do subjetivo. Do habitar. Do pertencer.

Pautada na inclusão de uma literatura mais periférica, a 13ª edição do evento promove assim uma programação mais democrática. A Bienal sai das paredes do Centro de Evento e toma conta de todo o espaço da capital cearense, com um eixo inteiro voltado para os eventos externos.

Dentre os destaques estão os bate-papos “Cozinha Afetiva: Memórias Gastronômicas do Nordeste”, mediado por Vânia Venancio, no dia 19, na Casa de Saberes Cego Aderaldo; “Ave Poesia: A Cultura Oral como Inspiração Literária e Cinematográfica”, com Rosemberg Cariry, no dia 21, no Porto Iracema das Artes e “Tempo, Memória e Ancestralidade”, com Conceição Evaristo, no dia 24, na Escola de Ensino Médio Aluízio Barros Leal.

São também apresentados os espetáculos “Barracal”, com texto de Maria Carolina de Jesus, no Centro Cultural Bom Jardim; “Caio do Céu”, de Deborah Finocchiaro, no Cineteatro São Luiz e “Mulheres e Novelos”, da Universidade Federal do Ceará, no Theatro José de Alencar.

Até dia 24, o grupo Iluminuras expõe a Mostra “A Carta de Pero Vaz de Caminha” na Casa Juvenal Galeno e oferece oficinas de bordado gratuitas. Espaços como o Centro Educacional Aldaci Barbosa, o Museu de Arte da UFC, Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho e o Centro Cultural Belchior também serão palco da programação da Bienal.

Confira mais detalhes e destaques da “Bienal fora da Bienal” abaixo:

Dia 19 de Agosto

15h

Filme DIZEM QUE OS CÃES VÊEM COISAS, de Guto Parente (CE), e AS

CORUJAS, de Fred Benevides (CE), inspirados na obra de Moreira Campos

LITERACINE (UFC)

Local: Casa de Juvenal Galeno

Dia 19 de Agosto

15h

Bate-papo Ó DE CASA! CONVERSA SOBRE HOSPITALIDADE E RESISTÊNCIA:

CEARENSES DA AMAZÔNIA

Marlui Miranda (CE), Márcio Souza (AM) e Telma Pacheco (CE)

Local: Longarina da Ponte Velha

Dia 19 de Agosto

15h

PAULO FREIRE A BOMBORDO – PAULO FREIRE E AS POÉTICAS DA

EXISTÊNCIA Bate-papo EDUCAÇÃO EM MUSEUS E PAULO FREIRE: A

DANAÇÃO DO PROJETO

Régis Lopes (CE)

Local: Porto Iracema das Artes

Dia 19 de Agosto

19h

Bate-papo COZINHA AFETIVA: MEMÓRIAS GASTRONÔMICAS DO NORDESTE

A PARTIR DE VIVÊNCIAS COM IDOSOS

Vânia Venâncio (CE)

Local: Casa de Saberes Cego Aderaldo

Dia 20 de Agosto

08h às 18h

Exposição A CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA

Bordado com o Grupo Iluminuras (UFC)

Local: Casa de Juvenal Galeno

Grupo Iluminuras

Dia 20 de Agosto

09h

Bate-papo Ò DE CASA! CONVERSA SOBRE HOSPITALIDADE E RESISTÊNCIA

Jardson Remido (CE) e Fabiano Piuba (CE), recebidos pela Superintendência do

Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, e com a participação de

adolescente em situação de privação de liberdade

Local: Centro Educacional Aldaci Barbosa

Dia 20 de Agosto

15h

Filme JOSÉ E PILAR de Miguel Gonçalves Mendes (Portugal)

Local: Casa de Saberes Cego Aderaldo

Dia 20 de Agosto

17h

Espetáculo SARAU URBANO adaptado da obra “O Conto da Ilha Desconhecida” de

José Saramago

Coletivo Arruaça (CE)

Local: Theatro José de Alencar

Theatro José de Alencar recebe programação da Bienal Fora da Bienal Foto: Natinho Rodrigues

Dia 20 de Agosto

19h

Espetáculo BARRACAL com texto de Carolina Maria de Jesus

Direção de Andréia Pires (CE)

Local: Centro Cultural Bom Jardim

Espetáculo Barracal Foto: Lua Alencar

Dia 21 de Agosto

09h

Vivência RITMOS E IMPROVISOS

Mestre Bule Bule (BA)

Local: Escola Michelson Nobre da Silva – Bom Jardim

Mestre Bule Bule

Dia 21 de Agosto

09h

Bate-papo OS LIVROS QUE NÓS AMAMOS: MEMÓRIAS E AFETOS NA

LEITURA

Geraldo Cavalcanti (RN)

Local: Casa de Saberes Cego Aderaldo

Dia 21 de Agosto

10h

Bate-papo Ó DE CASA! CONVERSA SOBRE HOSPITALIDADE E RESISTÊNCIA

Franciele Busico (SP) e Vera Duarte Pina (Cabo Verde), recepcionadas pela

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, contando com a participação de

interessados em geral.

Local: Teatro Francisca Clotilde - Aracati

Dia 21 de Agosto

09h

Bate-papo ANTÔNIO CONSELHEIRO NAS ARTES VISUAIS

Descartes Gadelha (CE)

Local: Museu de Arte da UFC

Dia 21 de Agosto

14h

Bate-papo A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER de Paulo Freire em proposta

audiovisual

Local: Centro Cultural Bom Jardim – Escola Paulo Elpídio

Dia 21 de Agosto

15h

Bate-Papo AVE POESIA: A CULTURA ORAL COMO INSPIRAÇÃO LITERÁRIA E

CINEMATOGRÁFICA

Rosemberg Cariry (CE)

Local: Porto Iracema das Artes

Dia 21 de Agosto

15h

Filme CEGO ADERALDO: O HOMEM, O POETA E O MITO

Rosemberg Cariry (CE)

Local: Casa de Juvenal Galeno

Rosemberg Cariry Foto: Barbara Cariry

Dia 21 de Agosto

15h

Encontro NARRATIVAS URBANAS – CONEXÕES PERIFÉRICAS, Ciclo de

Documentários sobre Fortaleza e Periferias

Alunos da REDE CUCA

Dia 21 de Agosto

19h

Espetáculo Teatro CAIO DO CÉU de Deborah Finocchiaro (RS), para escolas da

Rede Pública de Ensino

Local: Cineteatro São Luiz

Dia 22 de Agosto

09h

Bate-papo O TEATRO POPULAR NA POESIA RITMADA

Edmilson Santini (PE)

Local: Escolas São Francisco de Assis – Canindezinho – Fortaleza (CE)

Dia 22 de Agosto

14h às 17h

PAULO FREIRE À BOMBORDO - PAULO FREIRE E AS POÉTICAS DA

EXISTÊNCIA

Bate-papo INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM BORDADO

Iara Reis (CE) e Lúcia Ferreira (CE)

Local: Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho

Dia 22 de Agosto

19h

Espetáculo SARAU URBANO

adaptação da Obra "O Conto da Ilha Desconhecida" de José Saramago

Coletivo Arruaça (RS)

Local: Centro Cultural Belchior

Dia 22 de Agosto

19h

Espetáculo SARAU VOADOR, de Deborah Finocchiaro (RS)

Local: Theatro José de Alencar

Dia 23 de Agosto

09h

Bate-papo ESCOLA NO CINEMA ESPECIAL LITERATURA

Local: Cineteatro São Luiz

Dia 23 de Agosto

10h às 15h

Bate-papo Ó DE CASA! CONVERSA SOBRE A HOSPITALIDADE E

RESISTÊNCIA

Marion Bloem (Amsterdam), Ivan Wolffers (Holanda) e Mateus Uchôa (CE),

recepcionados pelo Movimento Sem Terra, com a participação dos Patriarcas e

Matriarcas da Luta pela Terra, entre outros.

Local: Assentamento Maceió em Itapipoca

Dia 23 de Agosto

15h

Filme DIZEM QUE OS CÃES VEEM COISAS, de Guto Parente (CE), e o filme

CORUJAS, de Fred Benevides (CE), inspirados na obra de Moreira Campos

LITERACINE (UFC)

Local: Cuca Jangurussu

Dia 23 de Agosto

15h

Bate-papo O SERTÃO DENTRO DE NÓS: ANTÔNIO CONSELHEIRO

Osvaldo Costa (CE)

Local: Casa de Juvenal Galeno

Dia 23 de Agosto

15h

Oficina RODA DE BORDADO, sobre a obra literária “A Carta”, de Pero Vaz de

Caminha

Grupo Iluminuras (UFC)

Local: Casa de Juvenal Galeno

Dia 23 de Agosto

15h

Bate-papo A LITERATURA NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO ATOR

José Rui Martins (Portugal)

Local: Theatro José de Alencar

Dia 23 de Agosto

16h

Visita Guiada ESPECIAL SOBRE A OBRA LITERÁRIA DE JOSÉ DE ALENCAR

Local: Theatro José de Alencar

Dia 23 de Agosto

17h

Espetáculo MULHERES E NOVELOS (UFC)

Local: Theatro José de Alencar

Dia 23 de Agosto

19h

Filme O HOMEM QUE MATOU DOM QUIXOTE, de Terry Gilliam (EUA)

Sessão CineLiteratura

Local: Cineteatro São Luiz

Dia 23 de Agosto

19h

Espetáculo 20 DIZER: A PALAVRA COM SOM, COR, CORPO E ALMA, adaptação

para a literatura de cordel

José Rui Martins (Portugal), Luísa Vieira (Portugal) e o Mestre Bule Bule (BA), além

do Grupo Trigo Limpo de Teatro Acert

Local: Theatro José de Alencar

Dia 24 de Agosto

09h

Encontro TEMPO, MEMÓRIAS E ANCESTRALIDADE

Conceição Evaristo com a participação de professores e alunos

Local: Escola de Ensino Médio Aluízio Barros Leal – Jangurussu

Conceição Evaristo Foto: Leo Martins

Dia 24 de Agosto

10h

Bate-papo Ó DE CASA! CONVERSA SOBRE A HOSPITALIDADE E

RESISTÊNCIA

Tércia Montenegro (CE), recepcionada por artistas e leitores de Paracuru, e com

participação de interessados em geral, alunos de dança

Local: Locações do livro do Turismo para Cegos

Dia 24 de Agosto

14:30h

Bate Papo Ó DE CASA! CONVERSA SOBRE A HOSPITALIDADE E

RESISTÊNCIA

Mariana Fujisawa (SP) recebida pela Casa Gamboa, contando com a participação

de crianças e adolescentes

Local: Barraca do Mamão e Biblioteca Camboas

Dia 24 de Agosto

17h

Espetáculo RECITAL CAIO

Deborah Finnochiaro (RS)

Local: Centro Cultural Bom Jardim