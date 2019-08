Bienal do Livro: "Vamos falar sobre o câncer?” será lançado neste sábado (17) na Praça do Cordel

“Vamos falar sobre o câncer?” é o título do livro que a médica especialista em oncologia, escritora e cordelista Paola Tôrres lança na XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará, em Fortaleza. O evento acontece neste sábado (17) de agosto, às 13h, na Praça do Cordel, no Centro de Eventos. Na ocasião, a autora ministrará palestra ao lado da Monja Coen, uma monja zen budista brasileira. A publicação, em forma de cordel, busca esclarecer dúvidas e chamar a atenção das pessoas para a necessidade de conhecer mais sobre a doença.

“É um livro no qual, de uma forma bem simples e com linguagem popular, comentamos sobre a doença, causas e incidência. A finalidade é despertar as pessoas para a origem do problema, geralmente iniciado em razão dos maus hábitos e estilo de vida, sobretudo em países de baixa renda. Se conseguirmos reduzir esses hábitos, será possível reduzir a incidência”, destacou a médica. O prefácio da obra é assinado pelo oncologista Victor Hugo Medeiros de Alencar. Klévisson Viana assina as ilustrações.

Autora

Paola Tôrres Costa é médica onco-hematologista e presidente do Instituto Roda da Vida, uma associação sem fins lucrativos cuja missão é promover a integração terapêutica, educação e acesso de pessoas com câncer à informação por meio da medicina integrativa. O conceito é voltado para a pessoa e não para a doença, pois acredita que o tratamento vai além de medicamentos, exames e procedimentos.

É professora titular do curso da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza (Unifor). É médica do Crio (Centro Regional Integrado de Oncologia) e já publicou o livro "Andei por aí ", também em cordel, no qual conta 13 histórias que ela acompanhou de pacientes diagnosticados com linfoma.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Vamos falar sobre o câncer?”

Evento: XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará

Data: Sábado (17 de agosto)

Horário: às 13h, na Praça do Cordel.

Local: Centro de Eventos do Ceará