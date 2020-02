Bibliotecas municipais de Fortaleza realizam oficinas e festas gratuitas de Carnaval

As bibliotecas municipais Herbênia Gurgel e Cristina Poeta realizam atividades carnavalescas abertas ao público, nesta semana, com oficinas e cortejo. Os equipamentos são geridos pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) e todas as suas atividades são gratuitas.



Na terça-feira (18/02), a Biblioteca Herbênia Gurgel produz a oficina gratuita de Máscaras de Carnaval, às 15h, mediante inscrições feitas no local. A atividade visa introduzir as crianças no mundo lúdico da tradicional festa brasileira. Na quinta-feira (20/02), o equipamento realiza o bailinho infantil de Carnaval com oficina aberta de pintura do Rei Momo, apresentação de dança, escolha da melhor fantasia e participação do Bloco Balakubaku Folia, a partir das 15h.

Já na Biblioteca Cristina Poeta, a folia acontece na sexta-feira (21/02), das 15h às 17h, com festejo de carnaval para crianças, jovens e adultos, residentes do bairro Autran Nunes e entorno. A festa ainda conta com um cortejo do Cordão As Bruxas, comandando a folia no bairro.

Oficina Infantil de Máscaras de Carnaval

Quando: Terça-feira (18/02)

Horário: 15h

Local: Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel (Rua 531, 25 – 2ª Etapa do Conjunto Ceará).

Gratuito.

Vagas: 20

Carnaval na Herbênia Gurgel

Quando: Quinta-feira (20/02)

Horário: 15h

Local: Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel (Rua 531, 25 – 2ª Etapa do Conjunto Ceará).

Gratuito.

Carnaval na Cristina Poeta

Data: Sexta-feira (21/02)

Horário: 15h às 17h

Onde: Biblioteca Pública Cristina Poeta (Rua Raimundo Ribeiro,580 – Autran Nunes)

Gratuito.