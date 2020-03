Biblioteca Pública do Ceará faz aniversário sem previsão de reinauguração devido ao coronavírus

Um dos mais importantes equipamentos culturais do Estado, a Biblioteca Pública Menezes Pimentel faz 153 anos nesta quarta-feira (25). Devido ao caráter simbólico do momento, a previsão era de que a casa fosse reinaugurada neste dia; contudo, em razão da pandemia do novo coronavírus, uma nova data será avaliada para a abertura dos portões, fechados para reforma do ambiente desde fevereiro de 2014.

Em entrevista ao Verso, o Secretário da Cultura do Estado, Fabiano Piúba, explica que a decisão sobre o dia para a reabertura do equipamento está dependendo de muitos fatores, dentre eles a agenda do Governador, Camilo Santana.

"Tivemos que paralisar as atividades nesta semana, e também de parte da outra, porque havia quase 100 pessoas trabalhando lá dentro, na montagem de mobiliário, equipamentos e divisórias. Estamos cumprindo o decreto estadual", afirma o gestor, citando a medida que determinou o fechamento de serviços não essenciais no Ceará até este domingo (29).

Segundo ele, os serviços de reforma na biblioteca deverão ser retomados conforme o decreto estabelecer novas orientações.

"Está faltando pouquíssimo para concluirmos o processo de montagem. E, então, vamos ver com o governador uma melhor data para a reinauguração, se no mês de abril ou maio".

Empréstimo online

Quanto à possibilidade de empréstimo online das obras pertencentes ao acervo da biblioteca durante este período de quarentena, o titular da pasta informa que ainda não é possível fazê-lo, sendo este um dos itens de aquisição do equipamento reformulado.

Contudo, menciona que há obras de domínio público - não propriamente vinculados à biblioteca - e outros conteúdos artísticos disponíveis no site da Secretaria da Cultura (Secult-CE) para apreciação. Entre os produtos, estão 14 títulos de José de Alencar e documentários especiais.

A Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel foi inaugurada em 25 de março de 1867 pelo até então presidente da Província do Ceará, João de Sousa Melo e Alvim. À época, contava com cerca de 1700 livros no acervo. Em fevereiro de 1975, foi inaugurado o novo e atual prédio do equipamento, pelo presidente Ernesto Geisel.

Três anos depois, um decreto do governador Waldemar Alcântara muda o nome da casa para Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel, homenageando o ex-governandor Francisco de Meneses Pimentel.

Em 2002, o espaço passou pela última reforma geral antes da mais recente, onde foi feita uma completa reforma da estrutura do prédio, com modernização dos sistemas e da estrutura, além da integração física com o Centro Cultural Dragão do Mar.

Quando for reinaugurado, após mais de seis anos de nova reforma, o ambiente será chamado Biblioteca Estadual do Ceará, abraçando novo conceito, alinhado ao projeto das Bibliotecas Parques do Rio de Janeiro. Computadores, telas, novos livros, espaços para família, um café e um jardim deverão fazer parte da dinâmica estrutural do equipamento.

