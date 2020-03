Biblioteca Dolor Barreira transmite evento de quadrinhos pela internet

Por conta da quarentena de combate à Covid-19, o projeto “Quadrinhos em Foco” será realizado no formato online. Mensalmente, o projeto realiza debates e discussões em torno da trajetória de personagens, produtoras e quadrinistas reconhecidos.

Em março, o tema será “Hal Foster e o incrível Príncipe Valente”. A discussão será promovida por Eduardo Pereira, diretor da Biblioteca Dolor Barreira. O “Quadrinhos em Foco” será transmistido na terça-feira (31), às 9h, via perfil do Instagram e Facebook da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor).

O debate abordará a trajetória e vida do quadrinista canadense Hal Foster (1891-1982), que entre os anos de 1920 e 1970 tornou-se uma das maiores influências para desenhistas do mundo inteiro. Em pauta, a famosa obra de Foster, “Príncipe Valente”, considerada revoluconária no mercado dos quadrinhos.

A mudança no formato do evento, antes presencial, atende determinação de decreto publicado no Diário Oficial do Município, pela Prefeitura de Fortaleza, que determina ações emergenciais de combate à Covid-19.

Serviço

Projeto Quadrinhos em Foco. Terça-feira (31), às 9h, no Instagram e Facebook da Secultfor. Gratuito.