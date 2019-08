Bianca Bin não tem contrato renovado com a Globo

A atriz Bianca Bin, 28, que viveu a mocinha Clara em "O Outro Lado do Paraíso" (Globo), no ano passado, não renovou o contrato com a TV Globo. Segundo a emissora, a decisão ocorreu em comum acordo entre as partes e nada impede que a atriz seja escalada para uma nova obra no futuro.

A Globo não teria interesse em renovar com a atriz porque Bin recusou dois papeis na sequência, segundo o site Notícias da TV. A Globo não confirma essa informação.

A atriz teria sido convidada para a novela "Salve-se Quem Puder", próxima trama das sete, mas recusou por conflito de agenda. Bin também teria sido escalada para interpretar a vilã Josiane em "A Dona do Pedaço" (Globo), papel atual de Agatha Moreira.



No momento, a atriz está dedicada a trabalhos no cinema e no teatro, segundo nota divulgada por sua assessoria de imprensa. "São escolhas de direcionamento de carreira e que servem para deixar a imagem descansar. Infelizmente, a agenda não permitiu fazer a próxima novela".



Bianca Bin está na Globo desde 2009 quando estreou em "Malhação". Logo depois, ela viveu Fátima em "Passione" (2010) e marcou sua carreira com Açucena de "Cordel Encantado" (2011), sucesso da dupla de autoras Duca Rachid e Thelma Guedes, que foi reprisada recentemente pela TV Globo. A atriz está no elenco do filme "Assalto na Paulista", que deve estrear em 2020 e tem Eriberto Leão como protagonista.