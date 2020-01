Bianca Bin fará personagem em nova temporada de Cine Holliúdy

A atriz Bianca Bin fará uma personagem na nova temporada de "Cine Holliúdy", na TV Globo. Retornando após a última participação em trabalhos na TV, feita na novela "O Outro Lado do Paraíso", essa será o primeiro projeto da atriz em uma série de humor.

De acordo com informações da coluna de Patrícia Kogut, a segunda temporada da produção foi definida no meio do ano passado, após o registro do sucesso de audiência fora do eixo Rio-São Paulo, em cidades como Recife, Fortaleza e Manaus.

Ao todo, serão 12 episódios e as gravações começam em abril com direção de Patrícia Pedrosa.