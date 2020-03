Bianca Andrade e Diogo Melim anunciam término nas redes sociais

Dias depois de sair do confinamento do Big Brother Brasil, a influencer Bianca Andrade, a Boca Rosa, anunciou o fim do namoro com Diogo Melim, neste sábado (29). Em vídeos publicados no Stories do Instagram, os dois deram a notícia juntos. O casal estava junto desde outubro do ano passado.

Diogo e Bianca afirmaram que estava tudo bem e que vão continuar amigos. "Jamais conseguiria te odiar. Seguimos amigos, parceiros, como sempre fomos", disse o cantor da banda Melim.

"A gente não namora, mas não se odeia", disse Bianca.

O relacionamento do casal ficou estremecido após as investidas de Boca Rosa em Guilherme, colega de confinamento. Antes de Bianca ser eliminada, Diogo já havia apagado as fotos com a influencer do Instagram.