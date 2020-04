Bianca Andrade conta a Marcela que teria ficado com ela, Mari e Rafa no BBB

As ex-BBB Bianca Andrade e Marcela fizeram revelações picantes em live na última quarta-feira (29). No bate-papo, ambas contaram que tinham vontade de ficar uma com a outra e ainda mostraram seus brinquedos sexuais.

Ao ser perguntada pela própria Marcela sobre com quem ela ficaria na casa caso estivesse solteira na época, Boca Rosa, que é bissexual, não pestanejou. "A Mari, você, a Rafa. Todo mundo, até a Flay. Mas assim, de primeira, seria a Rafa. Depois, conversando, seria você e a Mari", contou ela que perdeu o namorado, o cantor Diogo Melim, quando quase beijou Guilherme.

A curiosidade é que Bianca e Rafa brigaram feio durante o reality e foi Rafa quem mandou a sister direto ao Paredão. Ela acabou eliminada.

Marcela, ou ouvir que era desejada pela colega, disse que também faria o mesmo. "Eu te pegava de volta, também. Se você estivesse solteira e mais tempo lá... Até porque éramos as únicas declaradas bissexuais ali", disse Marcela.

A médica revelou que tem recebido brinquedos eróticos em casa e testado alguns deles. Um deles, como ela conta, é um sugador de clitóris. Ambas, então, começaram a mostrar seus aparelhos.