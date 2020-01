Bia Bonemer, filha de Fátima Bernardes, mostra bronzeado após viagem de fim de ano

A estudante Beatriz Bonemer, 22, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (3) para mostrar as marquinhas de biquíni após passar o Réveillon na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.



"Aproveitando o último dia aqui. Rendeu demais, obrigada aos envolvidos", afirmou ela a filha dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, no Instagram, mostrando o bronzeado ao usa um biquíni laranja.



"Tá no bronze perfeito", comentou Dany Bananinha, ex-assistente de palco de Luciano Huck. Já Fátima Bernardes respondeu com uma sequencia de emojis de sol.



Sem os pais, a jovem postou fotos da Virada de Ano, ao lado dos irmãos gêmeos, Vinícius e Laura, e alguns amigos. Fátima passou o Réveillon em Lisboa ao lado do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha.