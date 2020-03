Beth Szafir diz que se arrepende de ter dito que não sentia saudades de Sasha

Beth Szafir disse estar arrependida de uma declaração polêmica que deu sobre a neta Sasha Meneghel. No ano passado, a empresária afirmou que não sentia falta da filha de Xuxa, que mora nos Estados Unidos. "Contato zero", disse, então, em entrevista ao apresentador Amaury Jr. "Eu tenho mais oito [netos]. Então não dá para sentir falta", disparou na época.

Só que agora a mãe de Luciano Szafir disse preferia não ter se pronunciado daquela forma. "Aquilo, vou te contar a verdade, foi um ímpeto", afirmou em entrevista ao canal Bora com Caio Fischer, no YouTube. "Sei lá se eu tinha bebido... Mas não a ponto de perder a razão como ali naquela hora. Eu não sei. Devia estar muito revoltada, com algum problema na cabeça e eu falei que não sentia falta."

"Claro que eu sinto [falta de Sasha], pô. É minha neta", ponderou. "Foi uma bobagem falar isso. Eu me arrependi muito. Foi ridículo." A empresária deu a entender que as duas não se falaram mais desde a polêmica. "Agora não ligo para ela porque acho que ela deve ter ficado ofendida", revelou.

No entanto, ela continua criticando uma atitude da neta. É que na época do lançamento do reality show "Os Szafir", no canal E! Entertainment, Sasha enviou uma notificação judicial pedindo que seu nome não fosse citado no programa."Ela mandou para mim e para o pai", contou Beth. "Isso eu achei desnecessário."

Já sobre Xuxa, a ex-sogra foi só elogios. "Continuo gostando muito dela", afirmou. "Tenho a maior admiração e também respeito. Acho que ninguém faz sucesso por acaso. [Xuxa] é um ícone."