Belo é acusado de estelionato e prestará depoimento nesta terça-feira, diz site

O cantor Belo, 45, deve comparecer ao 42º DP do Rio de Janeiro nesta terça-feira (18), por volta de meio-dia, para prestar depoimento sobre um processo no qual é acusado de estelionato.

Segundo informações do jornal Extra, o cantor teria pedido um empréstimo de R$50 mil a uma vítima em 2013, com a intenção de quitar uma dívida, e deveria devolver o valor dentro do prazo de dois meses.

O jornal diz que consta no boletim de ocorrência da vítima que ela tentou contato via celular por anos com o cantor, sem nunca receber o pagamento. Sem êxito, ela recorreu à queixa.

Procurada pela reportagem, a assessoria do cantor não se pronunciou sobre o caso até esta publicação.