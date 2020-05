Bebê vira meme nas redes sociais por semelhança com cantor Samuel Rosa; artista responde

A foto de um bebê parecido com o cantor Samuel Rosa viralizou nas redes sociais na última semana. Com a repercussão, o vocalista da banda Skank, também se surpreendeu com a semelhança e respondeu os fãs nas redes sociais.

E algumas publicações, internautas brincaram ao dizer que o menino seria um filho perdido do artista. "Se eu sou o marido, primeira coisa que eu faria, seria verificar a agenda do Skank do ano passado", brincou uma postagem.

Se eu sou o marido, primeira coisa que eu faria, seria verificar a agenda do Skank do ano passado pic.twitter.com/8GKcdrJVSD — Amenidades (@Amemidades) May 14, 2020

Em resposta, Samuel publicou uma imagem de quando era pequeno. "Está rolando aí nas redes sociais uma foto de um garotinho muito parecido comigo. E não é que parece mesmo”, disse na publicação.