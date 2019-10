BBQ Show Fortaleza terá degustação de churrasco neste sábado

O BBQ Show Fortaleza está se aproximando e neste sábado (26) o festival faz um esquenta das 14h às 18h, na Casa do Churrasco da Av. Washington Soares, 3720, no bairro Parque Manibura.

A segunda edição do festival está marcada para o próximo dia 30 de novembro, no estacionamento do Centro de Eventos do Ceará.

A ação terá degustação de churrasco e distribuição de brindes personalizados para o plantão de vendas e clientes que adesivarem seus carros.

O que é o festival de churrasco

Consolidado como um dos maiores eventos de churrasco all inclusive do Brasil, o BBQ Show oferece ao público uma experiência gastronômica somada a uma estrutura que atende desde o churrasco como personagem principal - com cortes tradicionais, carnes nobres e exóticas - a atividades para a criançada, shows musicais, ambiente familiar, venda de produtos relacionados ao tema, serviços de barca e cabelo para a macharada e muito mais.

Tudo isso já incluso no valor do ingresso.

Durante as 8 horas de open bar, o público terá como opções de bebidas, cerveja premium (Eisenbahn), água, refrigerante e drinks especiais.

O open food oferece mais de 30 variações de carnes que vão desde aves, bovinas e suínas, passeando por cortes nobres e exóticos como as carnes de cordeiro, pato e codorna, além de búfalo que, a propósito, será assado inteiro.

Estações de peixe, ostra e camarão também entram no cardápio do BBQ Show, assim como hambúrguer, pão de alho e kafta. Tudo isso servido com acompanhamentos preparados pelos assadores.

Para quem não abre mão de sobremesa, vai poder se deliciar com degustação de paletas mexicanas (La Paleta), açaí (Trevo Açaí) e as famosas panquecas dulce de leche.

Entre as atrações do evento estão:

8 horas de comida e bebida liberadas, das 14h às 22h;

shows musicais de Killer Queen, Vinny Fist, Henrique Bahia e DJ Mor;

chefs nacionais e internacionais que vão comandar as mais de 30 estações de carnes;

espaço kids com atividades lúdicas, recreação e oficinas para a criançada, além de fraldário com direito a papinha para matar a fome dos pequenos.

3 mil toneladas de carnes e 25 chefs renomados

Os chefs vão utilizar das mais variadas técnicas de preparo como varal, fogo de chão, defumação e parrilha. Diogo Araújo

Permitindo que os churrasqueiros amadores tenham oportunidade de aprender novas formas de fazer seu churrasco em família aos fins de semana.

Uma megaestrutura será montada para receber um público estimado em três mil pessoas que deve consumir cerca de três toneladas de carnes, preparadas por 25 chefs renomados, auxiliados por 200 assistentes apaixonados por gastronomia que se voluntariaram e vêm de diferentes partes do Brasil.

A novidade deste ano é que, além dos produtos dos parceiros do festival como churrasqueiras, facas artesanais e aventais, o BBQ Show terá sua própria loja com produtos personalizados.

SERVIÇOS ADESIVAÇÃO:

Quando: Sábado, dia 26

Onde: Casa do Churrasco da Av. Washington Soares, 3720 - Loja 1 - Parque Manibura.

Hora: 14h às 18h

SERVIÇOS BBQ SHOW:

O que: 2ª edição BBQ Show Fortaleza | OPEN BAR E OPEN FOOD

Atrações: Killer Queen, Vinny Fist, Henrique Bahia e DJ Mor

Quando: Sábado, 30 de novembro | Das 14h às 22h

Onde: Estacionamento do Centro de Eventos do Ceará (Fortaleza)

Vendas online

Mais informações: @festivalbbqshow ou pelo telefone (85) 3067-3581

Pontos de venda:

Casa do Churrasco (Avenida Washington Soares, 3720 e Virgilio Tavora, 303)

DeliCarnes (Av. Domingos Olímpio, 387 e Avenida Castelo de Castro, 526).

Valores: Taxa fixa do serviço do open bar e open food: R$170,00

INDIVIDUAL MEIA (1 INGRESSO):

R$ 185,00 à vista

R$ 203,50 parcelado 3x

INDIVIDUAL INTEIRA (1 INGRESSO):

R$ 195,00 à vista

R$ 214,50 parcelado 3x



DUPLO MEIA (2 INGRESSOS):

R$ 360,00 à vista

R$ 396,00 parcelado 3x

DUPLO INTEIRA (2 INGRESSOS):

R$ 370,00 à vista

R$ 407,00 parcelado 3x



FAMILA MEIA (3 INGRESSOS):

R$ 540,00 à vista

R$ 594,00 parcelado 3x

FAMÍLIA INTEIRA (3 INGRESSOS):

R$ 555,00 à vista

R$ 610,50 parcelado 3x

OBSERVAÇÃO: Na compra do ingresso família nos pontos de venda físicos, ganha 1 bolsa térmica para cada pacote. Promoção válida para os 200 primeiros ingressos e de acordo com a disponibilidade nos pontos de venda. Promoção não é válida para compras online.

OBSERVAÇÃO: Será obrigatória a apresentação do comprovante de meia na entrada do evento

CRIANÇA (INDIVIDUAL)

De 0 a 8 anos: gratuito

De 9 a 12 anos: Valor fixo de R$55,00