BBQ Show chega à 2ª edição em Fortaleza com oito horas de comida e bebida liberadas

Com oito horas de comida e bebida liberadas, o BBQ Show chega à segunda edição em Fortaleza neste ano, dessa vez com realização no estacionamento do Centro de Eventos do Ceará, no dia 30 de novembro. A programação do evento se inicia às 14h e segue até as 22h, e terá apresentações musicais como Killer Queen, Vinny Fish, Henrique Bahia e DJ Mor.

Ao todo, serão 30 estações de carne comandadas por chefes nacionais e internacionais. Para o churrasco, várias técnicas de preparo serão utilizadas pelos profissionais, entre elas: varal, fogo de chão, defumação e parrilha. Já nas variações de alimentos, terão carnes de aves, bovinas e suínas tradicionais, passando pelos cortes finos, como cordeiro, pato e avestruz. Peixes, ostras e camarões, além de hamburguer, pão de alho e kafta, também estarão presentes. Outra atração será a presença dos cortes mais exóticos, como o búfalo, que será assado inteiro.

Além do foco nas carnes, um espaço kids deve oferecer atividades lúdicas para crianças, além de um fraldário com papinha. Serviços de barbearia também serão disponibilizados para os homens que passarem pelo local. No quesito de open bar, quem estiver no evento poderá aproveitar bebidas, cerveja premium, água, refrigerante e drinks especiais.

Serviço

BBQ Show Fortaleza

30 de novembro (sábado)

Das 14h às 22h, no estacionamento do Centro de Eventos do Ceará (Fortaleza)

Atrações: Killer Queen, Vinny Fish, Henrique Bahia e DJ Mor

Vendas online: www.bilhetecerto.com.br