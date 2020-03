BBB20:'Vamos deixar o bicho pegar', diz Boninho sobre pedido de expulsão de Gizelly

Após vencer a prova do líder do BBB20 na última quinta-feira (26), Gizelly recebeu uma mensagem subliminar de sua família por meio de uma fotografia, informando que a advogada havia conquistado dois milhões de seguidores no Instagram. Por ter recebido informações externas da casa, seguidores solicitaram a expulsão da participante do programa.

O diretor do reality, Boninho, usou as redes sociais na madrugada desta sexta para comentar o caso. "Por quê? Vamos deixar o bicho pegar", escreveu a uma internauta.

A mensagem recebida por Gizelly estava em um detalhe da foto do aniversário do cachorro da advogada, Jack Bacon. "Gente, minha mãe comemorou dois, o menino tá fazendo três anos! Minha mãe fez a festa de aniversário do Jackinho", declarou ela, ao lado de Ivy, Manu e Rafa, convidadas do VIP.

Após perceber que a mãe havia errado a idade do animal de estimação, Gizelly percebeu que tinha um "M" ao lado do 2."Mas esse 'M' é o quê, gente?", indagou a advogada. A colega de confinamento Manu decifrou a mensagem: "Dois milhões de seguidores!", disse.