BBB20: "Todo mundo que está aqui vai me pedir desculpa", diz Prior sobre comportamento das sisters

O confinado Felipe Prior acredita que o jogo do Big Brother Brasil 2020 vai virar ao seu favor. Durante uma conversa com Thelma, o jogador defendeu que as mulheres da casa estão seguindo os novos brothers, Daniel e Ivy e que isso pode causar um arrependimento posteriormente.

"Todo mundo que está aqui vai vir me pedir desculpa. Tem alguma coisa errada nisso aqui"

O jogador reclamou do comportamento das participantes. "Elas viraram a cara para gente por estar junto e por estar apoiando ele. O cara (Hadson) é humano, eu vejo o outro lado da pessoa. O jogo vira", comentou.

Felipe também comentou com Thelma que as únicas pessoas que ele confia na casa são Mari, Bianca e Flayslane.

As sisters passaram a reduzir o contato com Felipe, Lucas e Hadson após Daniel e Ivy contarem a elas que o plano de sedução de Hadson era verdadeiro. A estratégia consistia em fazer com que as mulheres comprometidas traíssem seus namorados para prejudicar a imagem delas no jogo.