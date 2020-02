BBB20: Pyong conta que gravou 200 vídeos para a esposa assistir durante o reality

O hipnólogo Pyong revelou na madrugada desta terça-feira (4) que gravou 200 vídeos para a esposa assistir durante o período de confinamento. Alguns dos conteúdos foram pensados para serem visualizados no período pós-parto da esposa, grávida de nove meses.

"Eu falei como se estivesse aqui dentro, no dia. Tipo hoje é dia 21, hoje é dia de Paredão... mandando força e mensagem, recado para o Jake (nome do filho do hipnólogo) para ele ouvir a minha voz e se identificar com a minha voz quando eu voltar", revelou aos participantes do BBB20.

O hipnólogo disse ainda que gravou tudo em um dia. "Fiz tudo em uma madrugada, porque não tive data, tempo", contou.

O participante pediu para esposa escrever um diário para que que ele leia quando sair do reality.